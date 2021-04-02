У списку кандидатів на суддю ЄСПЛ від України - депутат "Слуги", ексомбудсмен і правозахисники

Для участі у конкурсі з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України подали документи 15 претендентів.

Як повідомляє "Європейська правда", список кандидатів опублікований на сайті Офісу президента.

Серед претендентів на посаду народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Мережко. Він очолює комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики, але також є віцепрезидентом ПАРЄ від України. Саме ПАРЄ у підсумку обирає суддю з 3 кандидатів, відібраних на рівні держави.

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Також на посаду претендують колишня уповноважена Ради з прав людини, ексурядова уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.

У списку кандидатів є і відомі правозахисники – Микола Гнатовський, який три терміни поспіль з 2015 по 2021 рік очолював Комітет Ради Європи із запобігання тортурам, та юрист Сергій Заєць.

Серед кандидатів також суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Аркадій Бущенко.

Список може бути оновлено у разі надходження документів, які були подані поштою у термін для подання документів, визначений конкурсною комісією в оголошенні про проведення конкурсу.

Нагадаємо, у квітні 2019 року ОАСК зупинив проведення конкурсу на обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

У червні 2019 року президент Володимир Зеленський оголосив новий конкурс на добір кандидатур суддів від України до ЄСПЛ.

У липні комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України визначила імена трьох кандидатів, але Київ так і не передав список кандидатів до Страсбурга.

В ЄСПЛ працюють 47 суддів – по одному від кожного члена Ради Європи. У квітні 2019-го сплив термін повноважень судді від України в Страсбурзі Ганни Юдківської. Її повноваження продовжуються автоматично до обрання наступного судді.

За правилами Ради Європи Україна має подати до Страсбурга три кандидатури, з яких ПАРЄ обирає того, хто стане суддею.