Во Франции заявили, что разрешение ЕС на "Спутник V" не ожидается до конца июня

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не будет одобрена в Европейском Союзе до конца июня.

Об этом Бон сказал во время выступления в Комитете Сената Франции по иностранным делам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Public Senate.

Отвечая на вопрос о российской вакцине, госсекретарь подчеркнул, что она должна соответствовать всем действующим санитарным нормам.

"Остается последний шаг - заключение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по поводу разрешения на продажу, и это займет несколько недель. Таким образом, если эта вакцина будет разрешена, то не раньше конца июня", - сказал он.

Бон также отметил, что мощности по производству российской вакцины остаются ограниченными.

Госсекретарь раскритиковал Москву за использование "Спутника" как пропагандистского оружия на международной арене.

"Наши российские друзья используют геополитические акты или рекламные трюки, чтобы показать, насколько они присутствуют в Европейском Союзе. Давайте не будем наивными, они стратегию разделения в ЕС, на данный момент не сработала", - сказал он.

Напомним, Австрия уже на следующей неделе может заказать миллион доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, что спровоцировало политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.