В Германии резко снизилась поддержка федерального правительства, что в значительной мере связано с эпидемией коронавируса и успехом в реагировании на нее.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Deutschlandtrend.

35% респондентов ответили, что довольны работой правительства, тогда как 64% - не удовлетворены.

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Это разительная перемена по сравнению с ноябрем 2020 года, когда поддержку правительства Меркель выразили 70%.

Причиной падения поддержки очевидно стали сложная эпидемическая ситуация в Германии в течение зимы, усталость от длительного локдауна и трудности с вакцинацией.

При этом лидерством Ангелы Меркель довольны или очень довольны 58%. Ее популярность - самая высокая среди политиков, включенных в исследование.

На втором месте с 54% оказался баварский премьер Маркус Зьодер, лидер сестринской партии "Христианских демократов" - "Христианского социального союза".

На третьем месте - глава МИД Хайко Маас, которого положительно оценили 43%.

Лишь 19% немцев довольны реагированием правительства на эпидемию коронавируса в последнее время, тогда как недовольны - 79%. В декабре поддержка политики правительства в этом вопросе составляла около 60%.

Если бы выборы проводились в следующие выходные, 27% немцев поддержали бы партию Меркель "Христианско-демократический союз", которую теперь возглавляет Армин Лашет; 22% - "Зеленых", 16% - социал-демократов SPD, популистскую AfD - 9%.

По рейтингу "Христианских демократов" мог ударить недавний скандал с "масочной аферой".