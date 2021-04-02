Закриті парки і комендантська година: у Молдові назвали правила на період надзвичайного стану

В уряді Молдови оголосили перелік обмежень, які будуть діяти у період надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На період надзвичайного стану закривають парки, ліси, спортивні та дитячі майданчики.

У Кишиневі та Бєльцях - найбільших містах - з 3 квітня запроваджується комендантська година з 23:00 до 05:00. У цей час не можна буде знаходитися за межами своїх квартир чи дворів, крім осіб, які йдуть на роботу чи з роботи, з аеропорту чи автовокзалу (або зустрічає близьких), в аптеку або для отримання медичної допомоги. При цьому з собою потрібно мати довідку від роботодавця або пояснювальну записку.

На всій території країни люди, які виходять на вулицю, зобов’язані мати з собою посвідчення особи.

Компаніям, крім промислових підприємств і підприємств сфери послуг, дозволено запрошувати в офіс до 30% співробітників.

Зустрічі та зібрання повинні тривати не більше години та у приміщенні з не менше 4 м² площі на кожного присутнього.

Школи та ВНЗ у населених пунктах з показниками зараження за останні 14 днів понад 100 на 100 000 населення повинні будуть перейти на дистанційне навчання, але дитсадки не закриваються.

Заборонене урочисте святкування весіль та інших подібних подій.

На період надзвичайного стану забороняються будь-які демонстрації, протести та інші масові заходи.

Постачальникам комунальних послуг тимчасово заборонили нараховувати пеню за несвоєчасну оплату, як і відлючати боржників-приватних осіб від послуг.

Нагадаємо, до середи у Молдові діяв надзвичайний стан в охороні здоров’я. 31 березня парламент за пропозицією уряду підтримав запровадження надзвичайного стану до 30 травня.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вважає запровадження надзвичайного стану у Молдові спробою запобігти розпуску парламенту і достроковим виборам.