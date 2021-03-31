Молдова вводить надзвичайний стан на два місяці

У зв’язку з епідемією коронавірусу в Молдові до 30 травня вводять надзвичайний стан.

Таке рішення прийняла парламентська більшість на засіданні 31 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

З пропозицією про надзвичайний стан напередодні виступив уряд. За рішення проголосували 52 депутати.

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Згідно з проєктом, надзвичайний стан в Молдові ввели на 60 днів - з 1 квітня по 30 травня 2021 року. Тепер уряд повинен підготувати список обмежувальних заходів. Зі слів виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Ауреліу Чокоя, Нацкомісія громадського здоров'я збереться на засіданні 1 квітня.

Досі в Молдові діяв надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я. Напередодні, 30 березня, уряд запропонував ввести повноцінний режим надзвичайного стану.

Режим надзвичайного стану, зокрема, передбачає, що в Молдові не можна проводити вибори.

Крім того, уряд при цьому отримує більше повноважень.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні.

29 березня вона анонсувала звернення до Конституційного суду з приводу розпуску парламенту, після того як у законодавчому органі через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

Детальніше про події у Молдові - у відеоблозі "Європейської правди".