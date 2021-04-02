Додон заявив, що домовився з РФ про вакцину Sputnik V для Молдови "у найближчі дні"

Експрезидент Молдови Ігор Додон, лідер "Партії соціалістів", заявив про домовленість з Росією щодо поставки у Молдову 180 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це він сказав після зустрічі з главою адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком.

За словами Додона, Росія надасть Молдові 180 тисяч доз "Спутніка" як гуманітарну допомогу, у тому числі 60 тисяч доз для Придністров’я.

"Очікується, що перші партії надійдуть у Кишинів найближчими днями. Крім того, я проінформував російських партнерів про готовність молдовської сторони терміново закупити не менше 500 тисяч доз вакцини "Спутнік V" у рамках процедури держзакупівель, розпочатої урядом", - повідомив Додон.

Він додав, що обговорювали також продовження безмитного експорту деяких товарів з Молдови до Росії.

Зазначимо, хоча саме Ігор Додон найактивніше просуває питання російської вакцини для Молдови, президентка Мая Санду не є противником отримання "Спутніка" та навіть зверталася з таким листом до Владіміра Путіна.

Newsmaker, який вважається прозахідним виданням, провів нерепрезентативне опитування серед своїх читачів і на запитання, чи готові вони щепитися від коронавірусу, більш ніж 43% відповіли, що так і лише вакциною"Спутник V", а понад 21% взагалі проти вакцинації.

У Молдові зареєстровано три вакцини від коронавірусу: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і "Спутнік V". МОЗ Молдови не виключає, що буде закуповувати російський препарат "Спутнік V" для безкоштовної вакцинації, після того як його схвалить ВООЗ.

Нагадаємо, свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech-Pfizer, також через COVAX.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня.