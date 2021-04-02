Додон заявил, что договорился с РФ о вакцине Sputnik V для Молдовы "в ближайшие дни"

Експрезидент Молдовы Игорь Додон, лидер "Партии социалистов", заявил о договоренности с Россией о поставке в Молдову 180 000 доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом он сказал после встречи с главой администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

По словам Додона, Россия предоставит Молдове 180 000 доз "Спутника" в качестве гуманитарной помощи, в том числе 60 000 доз для Приднестровья.

"Ожидается, что первые партии поступят в Кишинев в ближайшие дни. Кроме того, я проинформировал российских партнеров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 000 доз вакцины "Спутник V" в рамках процедуры госзакупок, начатой ​​правительством", - сообщил Додон.

Он добавил, что обсуждали также продолжение беспошлинного экспорта некоторых товаров из Молдовы в Россию.

Отметим, хотя именно Игорь Додон активно продвигает вопрос российской вакцины для Молдовы, президент Мая Санду не является противником получения "Спутника" и даже обращалась с таким письмом к Владимиру Путину.

Newsmaker, который считается прозападным изданием, провел нерепрезентативный опрос среди своих читателей и на вопрос, готовы ли они прививаться от коронавируса, более чем 43% ответили, что да и только вакциной "Спутник V", а более 21% вообще против вакцинации.

В Молдове зарегистрировано три вакцины от коронавируса: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V". Минздрав Молдовы не исключает, что будет закупать российский препарат "Спутник V" для бесплатной вакцинации, после того как его одобрит ВОЗ.

Напомним, свои первые вакцины, компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech-Pfizer, также через COVAX.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта.