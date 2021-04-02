Кремль: розміщення військ США або НАТО в Україні посилить напругу

Кремль заявив, що будь-яке розгортання військ США і НАТО в Україні призведе до подальшої напруженості біля кордонів Росії і змусить Москву вжити додаткових заходів для забезпечення власної безпеки.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. І, звичайно, це вимагало б додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - сказав Пєсков.

У відповідь на уточнення, які саме додаткові заходи можуть знадобитися в цьому випадку, Пєсков сказав: "Всі, що необхідні".

Як повідомлялося, посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.