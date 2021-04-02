Кремль: размещение войск США или НАТО в Украине усилит напряжение

Кремль заявил, что любое развертывание войск США и НАТО в Украине приведет к дальнейшей напряженности у границ России и заставит Москву принять дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. И, конечно, это потребовало бы дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал Песков.

В ответ на уточнение, какие именно дополнительные меры могут понадобиться в том случае, Песков сказал: "Все, что необходимы".

Как сообщалось, послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и накопление российских войск у украинских границ.

Соединенные Штаты предостерегли Россию от запугивания Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.