30 на 18 млн: британский регулятор показал данные о развитии тромбов у привитых AstraZeneca

По данным британского регулятора лекарственных средств MHRA, известно о 30 случаях развития тромбов у пациентов, привитых вакциной Oxford / AstraZeneca от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении регулятора, обнародованном 1 апреля, пишет "Европейская правда".

"До 24 марта, включая эту дату, мы получили 22 сообщения о тромбозе вен головного мозга (cerebral venous sinus thrombosis) и еще восемь - о других случаях развития тромбов при низком уровне тромбоцитов - на в целом 18,1 млн использованных доз вакцины AstraZeneca", - отмечается в сообщении.

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По мнению регулятора, на данный момент преимущества вакцины продолжают быть больше, чем любые связанные с ней риски, и людям, которых пригласили прививаться, лучше это сделать.

Самые распространенные побочные эффекты, о которых сообщают люди - боль и припухлость мышц в месте инъекции и симптомы, типичные для гриппа и простуд - слабость, головная боль, озноб, тошнота, повышенная температура, боль в мышцах, учащенное сердцебиение. Эти симптомы считаются нормальной реакцией организма. Обычно они происходят вскоре после прививки и проходят за один-два дня.

Напомним, Германия с 31 марта по рекомендации STIKO на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Комитет выдал такую ​​рекомендацию "на основе имеющихся данных о редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектах".

Ранее в начале марта десятки стран Европы приостанавливали использование вакцины через такие сообщения, но после заключения регулятора ЕС в основном возобновили прививки.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.