В ЕС обеспокоены известиями об обращении с Навальным в колонии

ЕС обеспокоен известиями о том, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному не предоставляют доступа к медицинской помощи и не дают спать.

Об этом заявила пресс-секретарь по внешним делам и политике безопасности Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Мы обеспокоены известиями о том, что Навальному отказывают в доступе к медицинской помощи и лишают его сна. Это является нарушением обязательств РФ в рамках Конвенции ООН против пыток и Конвенции о защите прав и основных свобод человека", - отмечает пресс-секретарь.

Она добавила, что Евросоюз продолжает призывать к немедленному и безусловному освобождению Навального и полному расследованию его отравления.

Похожее заявление ЕС обнародовал еще 26 марта, после сообщений адвокатов Навального о стремительном ухудшении его состояния здоровья.

По их словам, Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует. Его осматривал тюремный невролог, также политику сделали МРТ, однако диагноз и результаты обследования пока неизвестны.

31 марта Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему врача.

Напомним, 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля Навального перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.

Навального отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.