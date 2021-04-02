В уряді Франції засудили реаліті-шоу через показ перевірки нареченої на цнотливість

У Франції міністр з питань громадянства Марлен Шьяппа розкритикувала телешоу за некритичний показ церемонії, під час якої наречені повинні доводити свою цнотливість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Шьяппа написала до французького регулятора, Вищої аудіовізуальної ради (CSA), що вона обурена некритичним підходом програми "Неймовірні циганські весілля" на каналі TFX до обряду, коли родички оглядають наречену безпосередньо перед весіллям.

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У випуску, що транслювався в лютому, глядачам показували підготовку до пишного весілля, та, серед іншого, ліжко, на якому повинна була відбутися церемонія.

"На цьому ліжку жінка, що пройшла спеціальну підготовку, перевіряє стійкість дівочої пліви Наомі за допомогою ніжної тканини. Церемонія з хустинкою є спадковою і неминучою. Якщо Наомі мала сексуальні відносини, весілля буде скасоване", - йшлося у коментарі програми.

Під час інших сцен жінки з громади пояснювали, чому церемонія є важливою: "Це для сім'ї хлопця. Щоб вони знали, що він взяв красиву цнотливу дівчину".

На питання, чи не варто чоловікам задавати подібні питання, людина у кадрі відповіла: "Це відбувається не так. Ми виходимо з того принципу, що якщо молодий чоловік не ходить на вечірки і не зустрічається з іншими дівчатами до того, як одружується, то потім йому буде дуже цього не вистачати. Це досвід, який він повинен отримати".

У своєму листі міністр Шьяппа заявила, що обурена тоном програми, який не ставив жодних запитань до традиції. "Весь інститут нашого республіканського шлюбу був розтоптаний без будь-яких коментарів", - заявила міністр.

Вона сказала, що кадри були "тим більше огидними", оскільки Національні збори щойно проголосували за закон, який забороняє тести на незайманість і гарантує згоду обох партнерів на шлюб.

Норма закону, про який ідеться, забороняє лікарям видавати свідоцтва про незайманість. Зараз проєкт перебуває на розгляді Сенату.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що огляд дівочої пліви візуально або пальцями не може довести, чи мала жінка або дівчинка вагінальний статевий акт. Організація заявляє, що такий огляд також є порушенням прав людини.