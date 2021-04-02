В правительстве Франции осудили реалити-шоу из-за проверки невесты на девственность

Во Франции министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа раскритиковала телешоу за некритичный показ церемонии, во время которой новобрачные должны доказывать свою невинность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Шьяппа написала французскому регулятору, Высшему аудиовизуальному совету (CSA), что она возмущена некритичным подходом программы "Невероятные цыганские свадьбы" на канале TFX к обряду, когда родственницы осматривают невесту непосредственно перед свадьбой.

Читайте также Франция планирует наказывать за "сертификаты" о подтверждении девственности

В выпуске, который транслировался в феврале, зрителям показывали подготовку к пышной свадьбе и, среди прочего, кровать, на которой должна была состояться церемония.

"На этой кровати женщина, прошедшая специальную подготовку, проверяет устойчивость девственной плевы Наоми с помощью мягкой ткани. Церемония с платком является наследственной и неизбежной. Если Наоми имела сексуальные отношения, свадьба будет отменена", - говорилось в комментарии программы.

Во время других сцен женщины из общины объясняли, почему церемония важна: "Это для семьи парня. Чтобы они знали, что он взял красивую целомудренную девушку".

На вопрос, не стоит ли и мужчинам задавать подобные вопросы, человек в кадре ответила: "Это происходит не так. Мы исходим из того принципа, что если молодой человек не ходит на вечеринки и не встречается с другими девушками до того, как женится, то потом ему будет очень этого не хватать. Это опыт, который он должен получить".

В своем письме министр Шьяппа заявила, что возмущена тоном программы, который не ставил никаких вопросов к традиции. "Весь институт нашего республиканского брака был растоптан без каких-либо комментариев", - заявила министр.

Она сказала, что кадры были "тем более отвратительными", поскольку Национальное собрание только что проголосовало за закон, запрещающий тесты на девственность и гарантирующий согласие обоих партнеров на брак.

Норма закона, о котором идет речь, запрещает врачам выдавать свидетельства о девственности. Сейчас проект находится на рассмотрении Сената.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что осмотр девственной плевы визуально или пальцами не может доказать, имела ли женщина или девочка вагинальный половой акт. Организация заявляет, что такой осмотр также является нарушением прав человека.