Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін уважно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні.

Про це Маас сказав під час розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми уважно моніторимо ситуацію на кордоні між Україною та Росією. Ми погоджуємося з Україною, що деескалація зараз є вкрай важливою, щоб не піддавати ризику припинення вогню", - цитує МЗС Німеччини очільника міністерства Гайко Мааса в Twitter.

📞 – We are closely monitoring the situation at the border between 🇺🇦 and 🇷🇺. We agree with Ukraine that de-escalation is now crucial, in order not to put at risk the ceasefire. - FM @HeikoMaas in a call with his 🇺🇦 counterpart @DmytroKuleba today — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 2, 2021

Кулеба заявив у своєму Twitter, що подякував Німеччині за підтримку і запевнив свого колегу, що Україна повністю віддана політико-дипломатичним засобам деокупації своїх територій.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Президент Зеленський розповів, що у розмові глави держав обговорили ситуацію на Донбасі, загрозу олігархів, проведення реформ та візит Байдена до України.