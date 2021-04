Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін уважно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні.

Про це Маас сказав під час розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми уважно моніторимо ситуацію на кордоні між Україною та Росією. Ми погоджуємося з Україною, що деескалація зараз є вкрай важливою, щоб не піддавати ризику припинення вогню", - цитує МЗС Німеччини очільника міністерства Гайко Мааса в Twitter.

📞 – We are closely monitoring the situation at the border between 🇺🇦 and 🇷🇺. We agree with Ukraine that de-escalation is now crucial, in order not to put at risk the ceasefire. - FM @HeikoMaas in a call with his 🇺🇦 counterpart @DmytroKuleba today