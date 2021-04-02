Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Донбас, олігархи та візит Байдена: Зеленський розкрив деталі розмови з президентом США

У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України

Білий дім розповів, про що Байден говорив з Зеленським

Байден вперше поговорив з Зеленським






Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні

П'ятниця, 2 квітня 2021, 20:03

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін уважно стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні.

Про це Маас сказав під час розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми уважно моніторимо ситуацію на кордоні між Україною та Росією. Ми погоджуємося з Україною, що деескалація зараз є вкрай важливою, щоб не піддавати ризику припинення вогню", - цитує МЗС Німеччини очільника міністерства Гайко Мааса в Twitter.

Кулеба заявив у своєму Twitter, що подякував Німеччині за підтримку і запевнив свого колегу, що Україна повністю віддана політико-дипломатичним засобам деокупації своїх територій.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Президент Зеленський розповів, що у розмові глави держав обговорили ситуацію на Донбасі, загрозу олігархів, проведення реформ та візит Байдена до України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Донбас та ОРДЛО Росія Кулеба
powered by lun.ua