В уряді розповіли, про що йшла мова на "нормандській" зустрічі радників

На зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандського формату говорили про реалізацію кластерів для виконання Мінських домовленостей і дотримання режиму тиші.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів Олексій Резніков, віцепрем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

"Не розкриваючи конфіденційності переговорів, зазначу дві головні речі, які обговорювалися і які були анонсовані президентом Зеленським у Парижі. Сьогодні йшлося про кластери, відповідно, як бачення можливості реалізації Мінських домовленостей і про питання забезпечення дотримання режиму припинення вогню - реального та повноцінного", - розповів він.

За його словами, перемовини відбулися у "конструктивній робочій атмосфері".

Про те, що на зустрічі 19 квітня планується обговорення кластерів, повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Парижа.

"Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери французькою та німецькою стороною, з українськими доповненнями. Всі чотири країни підготують додатки, з чим згодні, з чим не згодні. Це – покрокове виконання Мінських домовленостей. Радники будуть узгоджувати ці позиції", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна за жодних умов не може погодитись на пропозиції, висловлені заступником глави адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком після останньої відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки", до якої належать Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

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