В правительстве рассказали, о чем шла речь на "нормандской" встрече советников

На встрече политических советников лидеров стран Нормандского формата говорили о реализации кластеров для выполнения Минских договоренностей и соблюдении режима тишины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал Алексей Резников, вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Сегодня речь шла о кластерах, соответственно, как видение возможности реализации Минских договоренностей, и о вопросах обеспечения соблюдения режима прекращения огня - реального и полноценного", - рассказал он.

По его словам, переговоры прошли в "конструктивной рабочей атмосфере".

О том, что на встрече 19 апреля планируется обсуждение кластеров, сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в Париж.

"Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны кластеры французской и немецкой стороной, с украинскими дополнениями. Все четыре страны подготовят приложения, с чем согласны, с чем не согласны. Это - пошаговое выполнение Минских договоренностей. Советники будут согласовывать эти позиции", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

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