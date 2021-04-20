У парламенті Чехії хочуть висилки з країни ще більшої кількості дипломатів РФ

Члени комітету з оборони парламенту Чехії закликали уряд країни зрівняти чисельний склад посольства РФ в Празі і посольства Чехії в Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Комітет засудив теракти російських спецпризначенців у Врбетице. Він хоче вибачення від Росії, відшкодування збитків та компенсації постраждалим від вибуху на складах боєприпасів. За резолюцію проголосували 14 членів комітету, один утримався.

Комітет також закликав уряд принципово відкинути "неприпустиме втручання Російської Федерації в суверенітет Чеської Республіки". Водночас він повинен вжити всіх заходів для зменшення ризику подальших операцій російських спецпризначенців.

Уряд також повинен негайно визначити кількість збитків, заподіяних вибухом, та стягнути їх з Росії.

Згідно з інформацією чеського МЗС, після того, як з Праги в понеділок були вислані 18 російських дипломатів, а з Москви - 20 співробітників посольства Чехії, посольство РФ в Празі налічує 27 дипломатів і 67 технічних співробітників, а чеське посольство в Москві - 5 дипломатів і 19 технічних співробітників.

Як повідомлялося, Чехія вислала 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

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