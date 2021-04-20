В парламенте Чехии хотят высылки из страны еще большего числа дипломатов РФ

Члены комитета по обороне парламента Чехии призвали правительство страны уравнять численный состав посольства РФ в Праге и посольства Чехии в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Комитет осудил теракты российских спецназовцев во Врбетице. Он хочет извинений от России, возмещения ущерба и компенсации пострадавшим от взрыва на складах боеприпасов. За резолюцию проголосовали 14 членов комитета, один воздержался.

Комитет также призвал правительство принципиально осудить "недопустимое вмешательство Российской Федерации в суверенитет Чешской Республики". В то же время оно должно принять все меры для уменьшения риска дальнейших операций российских спецназовцев.

Правительство также должно немедленно определить объем ущерба, причиненного взрывом, и взыскать его с России.

Согласно информации чешского МИДа, после того как из Праги в понедельник были высланы 18 российских дипломатов, а из Москвы - 20 сотрудников посольства Чехии, посольство РФ в Праге насчитывает 27 дипломатов и 67 технических сотрудников, а чешское посольство в Москве - 5 дипломатов и 19 технических сотрудников.

Как сообщалось, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

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