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У Нідерландах батьків підлітка оштрафували на €18 тисяч за його участь у "коронавірусних" погромах

Середа, 21 квітня 2021, 12:30

Суд у Нідерландах присудив 18 тисяч євро штрафу на відшкодування матеріальної шкоди - стільки мають сплатити батьки 13-річного підлітка, який брав участь у погромах під час протестів проти комендантської години.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS, таке рішення ухвалив суд у Гертогенбосі. 

Йдеться про протести проти комендантської години у січні 2021 року, які місцями переросли в сутички з поліцією, підпали авто і погроми магазинів.

13-річний хлопець брав участь у заворушеннях в Ейндховені 24 січня, зокрема, кидав каміння у вікна автовокзалу та брав участь у погромі супермаркету. 

Йому присудили 60 годин роботи на користь громади, а батькам - стягнення у розмірі 18 тисяч євро за завдані ним збитки. Загалом тієї ночі погроми завдали матеріальних збитків в Ейдховені на 670 тисяч євро. 

Це не перший жорсткий вирок щодо учасників січневих заворушень. У березні 17-річному хлопцеві присудили штраф у розмірі 17 тисяч євро.

21-річному хлопцеві з Гертогенбоса присудили 10 місяців позбавлення волі, з яких половина - умовного терміну, а також стягнення за завдану шкоду у розмірі 20 тисяч євро. 

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