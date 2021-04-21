В Нидерландах родителей подростка оштрафовали на 18 тыс. евро за его участие в "коронавирусных" погромах

Суд в Нидерландах присудил 18 тыс. евро штрафа в качестве возмещения материального ущерба - столько должны заплатить родители 13-летнего подростка, который участвовал в погромах во время протестов против комендантского часа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS, такое решение принял суд в Хертогенбосе.

Речь идет о протестах против комендантского часа в январе 2021 года, которые местами переросли в столкновения с полицией, поджоги авто и погромы магазинов.

13-летний парень участвовал в беспорядках в Эйндховене 24 января, в частности, бросал камни в окна автовокзала и участвовал в погроме супермаркета.

Ему присудили 60 часов общественных работ, а родителям - штраф в размере 18 тыс. евро за нанесенный им ущерб. Всего той ночью погромы нанесли материальный ущерб в Эйдховене на 670 тыс. евро.

Это не первый строгий приговор в отношении участников январских беспорядков. В марте 17-летнему парню присудили штраф в размере 17 тыс. евро.

21-летнего мужчину из Хертогенбоса приговорили к 10 месяцам лишения свободы, из которых половина - условного срока, а также взысканию за причиненный ущерб в размере 20 тыс. евро.