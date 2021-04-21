У Бундестазі пройдуть термінові слухання щодо військової активності Росії

У німецькому Бундестазі пройдуть слухання на тему "Перекидання російських військ і наростаюча небезпека ескалації на сході України.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Парламентські слухання відбудуться 22 квітня, їх початок запланований на 14.40 за місцевим часом.

"Ми дуже щасливі, що партії як правлячої коаліції ХДС/ХСС та СДПН, так і опозиції дослухалися до закликів Києва максимально серйозно поставитися до загрози нової воєнної агресії Росії, яка протягом останніх днів чорною тінню нависла над Україною" - зазначив посол.

"Ці пленарні дебати стануть важливим попередженням Кремлю припинити підготовку до нових воєнних авантюр та відмовитися від політики відвертого залякування і шантажу" - наголосив Мельник.

Як повідомлялося, фракція ХДС/ХСС, яка є найбільшою у парламенті Німеччини, ухвалила заяву на підтримку України на тлі загрози з боку Росії.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію припинити провокаційні дії на кордоні з Україною.