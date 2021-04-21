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В Бундестаге пройдут срочные слушания по поводу военной активности России

Среда, 21 апреля 2021, 12:57

В немецком Бундестаге пройдут слушания на тему "Переброска российских войск и нарастающая опасность эскалации на востоке Украины".

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Парламентские слушания состоятся 22 апреля, их начало запланировано на 14:40 по местному времени.

"Мы очень рады, что партии как правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, так и оппозиции прислушались к призывам Киева максимально серьезно отнестись к угрозе новой военной агрессии России, которая в последние дни черной тенью нависла над Украиной", - отметил посол.

"Эти пленарные дебаты станут важным предупреждением Кремлю прекратить подготовку к новым военным авантюрам и отказаться от политики откровенного запугивания и шантажа", - отметил Мельник.

Как сообщалось, фракция ХДС/ХСС, которая является крупнейшей в парламенте Германии, приняла заявление в поддержку Украины на фоне угрозы со стороны России.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию прекратить провокационные действия на границе с Украиной.

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