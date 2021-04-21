Греція перед початком туристичного сезону планує відкриття ресторанів

Греція має намір на початку наступного місяця відновити роботу ресторанів, заявив у середу міністр Георгіос Герапетрітіс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Греція, яка відносно добре впоралася з першою хвилею пандемії, була змушена посилити обмеження в кінці минулого року, особливо складною була ситуація у районі Афін та в Салоніках.

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"Наш намір полягає в тому, щоб узгодити відкриття ресторанів після Пасхи (2 травня – Ред.)", - сказав міністр державному телебаченню ERT, додавши, що клієнтів буде дозволено обслуговувати на свіжому повітрі.

У цьому місяці грецький уряд розпочав масову роздачу безкоштовних наборів для домашнього тестування, щоб знову відкрити школи і відновити роботу деяких сервісів. Уряд прагне взяти ситуацію під контроль до початку туристичного сезону 14 травня.

Органи охорони здоров'я Греції у вівторок повідомили про 3789 нових випадків зараження і 87 смертей. Загальна кількість випадків захворювання і смерті досягла 320 629 і 9 627 відповідно.

Як повідомлялося, Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування. За словами міністра туризму країни, для в’їзду до Греції українці повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.