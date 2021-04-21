Греция перед началом туристического сезона планирует открытие ресторанов

Греция намерена в начале следующего месяца возобновить работу ресторанов, заявил в среду министр Георгиос Герапетритис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греция, которая относительно хорошо справилась с первой волной пандемии, была вынуждена ужесточить ограничения в конце прошлого года, особенно сложной была ситуация в районе Афин и в Салониках.

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"Наше намерение заключается в том, чтобы согласовать открытие ресторанов после Пасхи (2 мая. - Ред.)", - сказал министр государственному телевидению ERT, добавив, что клиентов будет разрешено обслуживать на свежем воздухе.

В этом месяце греческое правительство начало массовую раздачу бесплатных наборов для домашнего тестирования, чтобы снова открыть школы и восстановить работу некоторых сервисов. Правительство стремится взять эпидемию под контроль до начала туристического сезона 14 мая.

Органы здравоохранения Греции во вторник сообщили о 3789 новых случаях заражения и 87 смертях. Общее количество случаев заболевания и смерти достигло 320 629 и 9627 соответственно.

Как сообщалось, Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания. По словам министра туризма страны, для въезда в Грецию украинцы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями.