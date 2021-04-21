МЗС РФ  оголосило про висилку 10 співробітників посольства США

МЗС Росії вручило заступнику посла США ноту щодо оголошення персонами нон грата 10 співробітників посольства США в Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

Зазначається, що співробітникам посольства наказано покинути територію країни до кінця дня 21 травня цього року.

"Дана міра є "дзеркальною" відповіддю на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського Посольства в Вашингтоні і Генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених "persona non grata" - заявили у відомстві.

"Найближчим часом підуть подальші кроки в рамках анонсованого в заяві МЗС Росії від 16 квітня комплексу заходів у відповідь на останню "хвилю" незаконних антиросійських санкцій США" - додали в МЗС РФ.

Як повідомлялося, посол США в Росії Джон Салліван цього тижня вирушить до Вашингтона для консультацій на тлі загострення напруги у відносинах між двома країнами.

Відносини між РФ та новою адміністрацією США загострились останнім часом. 13 квітня Байден і Путін провели телефонну розмову, у якій Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Росія дзеркально відповіла на висилку - десяти американським дипломатам було запропоновано покинути РФ.

У березневому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.