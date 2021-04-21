МИД РФ объявил о высылке 10 сотрудников посольства США

МИД России вручил заместителю посла США ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.

Отмечается, что сотрудникам посольства приказано покинуть территорию страны до конца дня 21 мая этого года.

"Данная мера является "зеркальным" ответом на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata ", - заявили в ведомстве.

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса мер на последнюю "волну"незаконных антироссийских санкций США" - добавили в МИД РФ.

Как сообщалось, посол США в России Джон Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон для консультаций на фоне обострения напряженности в отношениях между двумя странами.

Отношения между РФ и новой администрацией США обострились в последнее время. 13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор, в котором Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную киберактивность.

Россия зеркально ответила на высылку - десяти американским дипломатам было предложено покинуть РФ.

В мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.