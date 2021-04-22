Литва обговорює можливість висилки дипломатів РФ із солідарності з Чехією

Литва разом з союзниками веде консультації про можливу висилку з країни співробітників російської дипмісії для вираження солідарності з Чехією.

Про це заявила старша радниця Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Президент повністю підтримує зусилля Чехії щодо скорочення присутності іноземної військової розвідки на території країни НАТО, і, звичайно, висловлює солідарність з тими діями, до яких вдався чеський уряд", - заявила в четвер радник в інтерв'ю радіостанції LRT.

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"Чеський уряд попросив про солідарність партнерів по НАТО і ЄС, зараз по дипломатичних каналах йдуть консультації про те, як було б краще висловити цю солідарність всім разом", - сказала радниця президента Гітанаса Науседи.

Скайсгіріте сказала, що вибух в Чехії і спроба отруїти Скрипалів у Британії є шокуючими діями Росії. "Шокує те, що ці операції проводяться на території країн Євросоюзу і НАТО", - зазначила вона.

Нагадаємо, Чехія розраховує пізніше цього тижня обговорити з партнерами по НАТО можливі скоординовані дії проти Росії.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині країни та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

21 квітня Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів.

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