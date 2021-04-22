Литва обсуждает возможность высылки дипломатов РФ из солидарности с Чехией

Литва вместе с союзниками ведет консультации о возможной высылке из страны сотрудников российской дипмиссии для выражения солидарности с Чехией.

Об этом заявила старший советник Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Президент полностью поддерживает усилия Чехии по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны НАТО, и, конечно, выражает солидарность с теми действиями, к которым прибегло чешское правительство", - заявила в четверг советник в интервью радиостанции LRT.

Читайте также ЕС осудил угрозы РФ в адрес Чехии, полностью поддержал действия Праги

"Чешское правительство попросило о солидарности партнеров по НАТО и ЕС, сейчас по дипломатическим каналам идут консультации о том, как было бы лучше выразить эту солидарность всем вместе", - сказала советник президента Гитанас Науседа.

Скайсгирите сказала, что взрыв в Чехии и попытка отравить Скрипалей в Британии - это шокирующие действия России. "Шокирует то, что эти операции проводятся на территории стран Евросоюза и НАТО", - отметила она.

Напомним, Чехия рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля Чехия выдвинула ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов.

Смотрите наш видеоблог о том, как работают российские агенты в Чехии и ЕС.