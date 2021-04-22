Прем’єр Саксонії заявив про плани Німеччини придбати до 30 млн доз "Спутника V"

Німеччина хоче закупити в цілому до 30 мільйонів доз російської вакцини "Спутник V", якщо препарат схвалить європейський регулятор з лікарських засобів.

Про це заявив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонії Міхаель Кречмер під час візиту до Москви в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

"Ми хочемо придбати тричі по десять мільйонів доз "Спутника V" - в червні, липні і серпні", - заявив Кречмер, який належить до правлячої партії ХДС.

"Необхідною умовою є схвалення Європейського агентства з лікарських засобів", - додав політик, який раніше провів розмову з міністром охорони здоров'я Росії.

За його словами, "було б великим успіхом", якби вакцина була затверджена у травні.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив раніше цього місяця, що Німеччина готова вести переговори з Росією про попередню угоду про закупівлю "Спутника V".

Раніше Баварія оголосила про підписання угоди про наміри закупити до 2,5 мільйона доз російської вакцини, якщо вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).