Німеччина готова вести переговори з Росією про купівлю "Спутника V" - глава МОЗ

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що готовий вести переговори про купівлю російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" напряму і без ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Комісія ЄС вчора заявила, що не підписуватиме контракти (для "Спутник V"), як з іншими виробниками, такими як BioNTech, наприклад, - тому я сказав ... ми проведемо двосторонні переговори з Росією", - сказав Шпан.

Міністр не уточнив, коли відбудуться переговори, але сказав, що спочатку вони охоплять питання про те, "коли можуть з'явитися поставки".

"Щоб дійсно змінити нашу поточну ситуацію, доставка повинна бути здійснена протягом наступних двох-чотирьох, п'яти місяців - інакше у нас буде більш ніж достатньо вакцин", - сказав Шпан, додавши, що він домагається "зобов'язань про те, яка конкретно кількість може надійти в Німеччину після затвердження регулюючими органами і коли".

У Німеччині вакцинація йде порівняно повільно, тільки 13% населення отримали першу з двох доз.

Німеччина досі координувала закупівлю вакцини з ЄС. Але в середу федеральна земля Баварія оголосила про підписання угоди про наміри закупити до 2,5 мільйона доз російської вакцини, якщо вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Крім імпорту вакцини з Росії, фармацевтична компанія R-Pharm планує відкрити виробництво в німецькому місті Іллертіссен.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що не чекатиме схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для купівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.

Водночас Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами дослідив російську вакцину "Спутник V", закуплену попереднім складом уряду, і дійшов висновку, що вона не ідентична тій, що отримала схвальні висновки в публікації авторитетного журналу The Lancet.