Премьер Саксонии заявил о планах Германии приобрести до 30 млн доз "Спутника V"

Германия хочет закупить в общей сложности до 30 млн доз российской вакцины "Спутник V", если препарат одобрит европейский регулятор по лекарственным средствам.

Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер во время визита в Москву в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

"Мы хотим приобрести трижды по десять миллионов доз "Спутника V" - в июне, июле и августе", - заявил Кречмер, который принадлежит к правящей партии ХДС.

"Необходимым условием является одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам", - добавил политик, который ранее провел разговор с министром здравоохранения России.

По его словам, "было бы большим успехом", если бы вакцина была утверждена в мае.

Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил ранее в этом месяце, что Германия готова вести переговоры с Россией по предварительному соглашению о закупке "Спутника V".

Ранее Бавария объявила о подписании соглашения о намерениях закупить до 2,5 млн доз российской вакцины, если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).