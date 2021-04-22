Европарламент обсудит наращивание российских войск у границ Украины

Европейский парламент обсудит на пленарном заседании на следующей неделе наращивание российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление в Twitter "Европейской народной партии", которая выступила инициатором дебатов.

"Мы просили об этом (проведение дебатов - Ред.), потому что коллективный долг Европы - подтвердить нашу поддержку Украины", - говорится в заявлении партии.

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В обнародованной парламентом повестке дня пленарной сессии дебаты на эту тему пока не анонсированы. Сейчас 28 апреля после обеда в графике предусмотрены дебаты по вопросам международных дел при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, без конкретизации темы.

Ранее глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер призвал направить "недвусмысленное послание российскому руководству" о ситуации на границах Украины.

Накануне президент Польши Анджей Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) указали России на срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины и призвали прекратить военные провокации и эскалацию.