Румунія скликає Раду оборони через напруженість між РФ і Україною

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що наступного тижня відбудеться засідання Вищої ради національної оборони з приводу напруженості на українсько-російському кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hotnews.ro.

За словами Йоганніса, ситуація є на кордонах України є тривожною, але вона потребує ретельної оцінки.

"Ситуація тривожна... Ми спостерігаємо дуже уважно", - сказав Йоганніс, зазначивши, що "ситуація є такою, що повинна бути надзвичайно ретельно оцінюватися не лише у військовому, але й в дипломатичному плані, і ми робимо це".

"Ми спостерігаємо дуже уважно. Ми не сидимо і не чекаємо інформації від інших. Ні, ми передаємо інформацію іншим", - сказав президент Румунії.

За його словами, на засіданні Ради оборони він хоче запевнити румунів, що їх країна не тримається осторонь.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання за участю міністерства національної оборони, військових командирів та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною.