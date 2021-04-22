Румыния созывает Совет обороны из-за напряженности между РФ и Украиной

Президент Румынии Йоханнис заявил, что на следующей неделе состоится заседание Высшего совета национальной обороны по поводу напряженности на российско-украинской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hotnews.ro.

По словам Йоганниса, ситуация на границах Украины является тревожной, но она требует тщательной оценки.

"Ситуация тревожная ... Мы наблюдаем очень внимательно", - сказал Йоганнис, отметив, что "ситуация такова, что должна быть очень тщательно оцениваться не только в военном, но и в дипломатическом плане, и мы делаем это".

"Мы наблюдаем очень внимательно. Мы не сидим и не ждем информации от других. Нет, мы передаем информацию другим", - сказал президент Румынии.

По его словам, на заседании Совета обороны он хочет заверить румын, что страна не держится в стороне.

Как сообщалось, президент Польши Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.