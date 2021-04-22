Чехія попросила союзників НАТО викликати послів Росії у своїх країнах

Чехія просила союзників по НАТО викликати російських послів у своїх країнах як доказ їхнього протесту проти руйнівної діяльності Росії.

Про це повідомило у четвер міністерство закордонних справ країни, пише "Європейська правда".

Міністерство оприлюднило офіційне повідомлення за підсумками засідання Північноатлантичної ради , яке відбулося 21 квітня. У ньому сказано, що глава МЗС Чехії Якуб Кульганек висловив відповідне прохання до союзників.

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"Глава чеської дипломатії повторив прохання Чеської Республіки до союзників по НАТО викликати російських послів як доказ протесту проти деструктивних дій Росії проти інтересів безпеки союзників", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що Кульганек попросив країни НАТО також про практичну допомогу для "паралізованого у цей час посольства Чехії в Москві".

Кульганек ознайомив союзників у НАТО з детальними доказами причетності російських агентів ГРУ до вибуху у Врбетице. Він також подякував союзникам за їх солідарність та попросив їх про подальшу підтримку, наголосили у міністерстві.

"Усі союзники НАТО засудили поведінку Росії щодо Чехії та підтримали її поточні кроки", - цитує міністерство заяву глави МЗС.

Нагадаємо, Північноатлантична рада у своїй заяві висловила підтримку Чехії у зв'язку з її останніми кроками проти Росії, проте не згадала про потенційну відповідь на дії Москви.

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Чехія розраховує пізніше цього тижня обговорити з партнерами по НАТО можливі скоординовані дії проти Росії.

Чехія звинуватила Росію у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині країни та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

21 квітня Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів.

Дивіться наш відеоблог щодо того, як працюють російські агенти у Чехії та ЄС: