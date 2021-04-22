Чехия попросила союзников НАТО вызвать послов России в своих странах

Чехия просила союзников по НАТО вызвать российских послов в своих странах как доказательство их протеста против разрушительной деятельности России.

Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел страны, пишет "Европейская правда".

Министерство обнародовало официальное сообщение по итогам заседания Североатлантического совета, которое состоялось 21 апреля. В нем сказано, что глава МИД Чехии Якуб Кульганек выразил соответствующую просьбу к союзникам.

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"Глава чешской дипломатии повторил просьбу Чешской Республики к союзникам по НАТО вызвать российских послов в качестве доказательства протеста против деструктивных действий России против интересов безопасности союзников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кульганек попросил страны НАТО также о практической помощи для "парализованного в это время посольства Чехии в Москве".

Кульганек ознакомил союзников в НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице. Он также поблагодарил союзников за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке, отметили в министерстве.

"Все союзники НАТО осудили поведение России в отношении Чехии и поддержали ее текущие шаги", - цитирует министерство заявление главы МИД.

Напомним, Североатлантический совет в своем заявлении выразила поддержку Чехии в связи с ее последними шагами против России, однако не упомянул о потенциальном ответе на действия Москвы.

Чехия рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.