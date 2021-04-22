Чехия попросила союзников НАТО вызвать послов России в своих странах
Чехия просила союзников по НАТО вызвать российских послов в своих странах как доказательство их протеста против разрушительной деятельности России.
Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел страны, пишет "Европейская правда".
Министерство обнародовало официальное сообщение по итогам заседания Североатлантического совета, которое состоялось 21 апреля. В нем сказано, что глава МИД Чехии Якуб Кульганек выразил соответствующую просьбу к союзникам.
"Глава чешской дипломатии повторил просьбу Чешской Республики к союзникам по НАТО вызвать российских послов в качестве доказательства протеста против деструктивных действий России против интересов безопасности союзников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кульганек попросил страны НАТО также о практической помощи для "парализованного в это время посольства Чехии в Москве".
Кульганек ознакомил союзников в НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице. Он также поблагодарил союзников за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке, отметили в министерстве.
"Все союзники НАТО осудили поведение России в отношении Чехии и поддержали ее текущие шаги", - цитирует министерство заявление главы МИД.
Напомним, Североатлантический совет в своем заявлении выразила поддержку Чехии в связи с ее последними шагами против России, однако не упомянул о потенциальном ответе на действия Москвы.
Чехия рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.