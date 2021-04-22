Прем'єр Швеції оголосив про неготовність послабити коронавірусні обмеження
Уряд Швеції заявив у четвер, що відкладе реалізацію плану з послаблення коронавірусних обмежень через тривалий високий рівень нових інфекцій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Прем'єр-міністр Стефан Льовен заявив на пресконференції в четвер, що уряд буде готовий розпочати скасування обмежень тільки тоді, коли швидкість поширення інфекції і навантаження на охорону здоров'я знизяться. "Але ми ще не на цьому рівні", - сказав Льовен.
Швеція переживає серйозну третю хвилю поширення коронавірусу, при цьому кількість пацієнтів, що проходять лікування у відділеннях інтенсивної терапії, перебуває на найвищому рівні з весни 2020 року.
Зараз у Швеції встановлені обмеження на громадські зібрання і години роботи ресторанів.
В країні також фактично закриті деякі об'єкти, такі як громадські басейни і спортивні стадіони для дорослих.
У середині березня Швеція запровадила нові обмеження для музеїв та парків розваг.
У Швеції, яка уникала локдаунів протягом усього періоду пандемії, в четвер було зареєстровано 7736 нових випадків коронавірусу.
Кількість зареєстрованих смертей за добу склала 19, загальне число померлих сягнуло 13 882.
У Швеції, населення якої складає близько 10 млн осіб, готовність вакцинуватися від коронавірусу висловили 94% людей.