Прем'єр Швеції оголосив про неготовність послабити коронавірусні обмеження

Уряд Швеції заявив у четвер, що відкладе реалізацію плану з послаблення коронавірусних обмежень через тривалий високий рівень нових інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр Стефан Льовен заявив на пресконференції в четвер, що уряд буде готовий розпочати скасування обмежень тільки тоді, коли швидкість поширення інфекції і навантаження на охорону здоров'я знизяться. "Але ми ще не на цьому рівні", - сказав Льовен.

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Швеція переживає серйозну третю хвилю поширення коронавірусу, при цьому кількість пацієнтів, що проходять лікування у відділеннях інтенсивної терапії, перебуває на найвищому рівні з весни 2020 року.

Зараз у Швеції встановлені обмеження на громадські зібрання і години роботи ресторанів.

В країні також фактично закриті деякі об'єкти, такі як громадські басейни і спортивні стадіони для дорослих.

У середині березня Швеція запровадила нові обмеження для музеїв та парків розваг.

У Швеції, яка уникала локдаунів протягом усього періоду пандемії, в четвер було зареєстровано 7736 нових випадків коронавірусу.

Кількість зареєстрованих смертей за добу склала 19, загальне число померлих сягнуло 13 882.

У Швеції, населення якої складає близько 10 млн осіб, готовність вакцинуватися від коронавірусу висловили 94% людей.