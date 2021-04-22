Премьер Швеции объявил о неготовности ослабить коронавирусные ограничения

Правительство Швеции заявило в четверг, что отложит реализацию плана по ослаблению коронавирусных ограничений из-за длительного высокого уровня новых инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Стефан Левен заявил на пресс-конференции в четверг, что правительство будет готово начать отмену ограничений только тогда, когда скорость распространения инфекции и нагрузка на здравоохранение снизятся. "Но мы еще не на этом уровне", - сказал Левен.

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Швеция переживает серьезную третью волну распространения коронавируса, при этом количество пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, находится на самом высоком уровне с весны 2020 года.

Сейчас в Швеции установлены ограничения на общественные собрания и часы работы ресторанов.

В стране также фактически закрыты некоторые объекты, такие как общественные бассейны и спортивные стадионы для взрослых.

В середине марта Швеция ввела новые ограничения для музеев и парков развлечений.

В Швеции, избегавшей локдаунов в течение всего периода пандемии, в четверг было зарегистрировано 7736 новых случаев коронавируса.

Количество зарегистрированных смертей в сутки составила 19 общее число умерших достигло 13 882.

В Швеции, население которой составляет около 10 млн человек, готовность вакцинироваться от коронавируса выразили 94% людей.