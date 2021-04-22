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Політики країн Балтії зазнали інформаційних і кібератак через підтримку України - заява

Четвер, 22 квітня 2021, 17:26

Політичні діячі в Латвії, Литві та Естонії протягом останніх декількох тижнів піддавалися інформаційним атакам у зв'язку з підтримкою України і російської опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільній заяві міністерств закордонних справ трьох балтійських країн.

"Міністерства закордонних справ країн Балтії відзначають зростання інформаційних і кібератак, спрямованих проти європейських країн з метою підірвати їх підтримку демократичних процесів в Білорусі і Росії і їх зусилля по деескалації на кордонах України", - йдеться в заяві.

Відзначається, що ці атаки були спрямовані на поширення неправдивої інформації, дискредитацію російської опозиції і підрив її підтримки балтійськими політиками.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю "ЄвроПравді" сказав, що слід знову заявити про підтримку членства в НАТО для України і Грузії, як це було зроблено в Бухаресті в 2008 році.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства, який дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу.

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