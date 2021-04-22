Политики стран Балтии подверглись информационным и кибератакам за поддержку Украины - заявление

Политические деятели в Латвии, Литве и Эстонии в течение последних нескольких недель подвергались информационным атакам в связи с поддержкой Украины и российской оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел трех балтийских стран.

"Министерство иностранных дел стран Балтии отмечает рост информационных и кибератак, направленных против европейских стран с целью подорвать их поддержку демократических процессов в Беларуси и России и их усилия по деэскалации на границах Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти атаки были направлены на распространение ложной информации, дискредитацию российской оппозиции и подрыв ее поддержки балтийскими политиками.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью ЕвроПравде сказал, что следует вновь заявить о поддержке членства в НАТО для Украины и Грузии, как это было сделано в Бухаресте в 2008 году.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству, который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.