Литва запропонує НАТО надати Україні ПДЧ - глава МЗС
Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ), який дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу.
Про це заявив міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс на пресконференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.
"Найближчим часом ми повинні знову звернутися до колег з листом, щоб розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, і ми вже почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, що НАТО могло б повторити свою пропозицію про надання Україні плану членства", - сказав Ландсбергіс
За словами Ландсбергіса, це буде "сильним сигналом для Росії про те, що трансатлантичний напрямок, обраний Україною, цінується і має підтримку в країнах НАТО".
За словами міністра закордонних справ Іспанії, незважаючи на те, що Україна не є членом Альянсу, відносини союзників з цією країною вже "плідні, корисні і є символом бачення мирного сусідства НАТО".
Міністр також сказала, що питання України необхідно обговорити на саміті НАТО в червні.
Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.
Зеленський в лютому заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у лютому відповів президенту Зеленському на його "дуже просте питання", чому Україна ще не в НАТО.
Як повідомлялось, саміт НАТО 2021 року розгляне питання повернення до "політики відкритих дверей", в тому числі - питання надання Грузії Плану дій щодо членства.
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