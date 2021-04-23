Меркель виступить з поясненнями у парламенті з приводу справи Wirecard 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п’ятницю виступить перед розслідувальним комітетом парламенту, який з’ясовує обставини краху фінансової компанії Wirecard.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

22 квітня міністр фінансів Олаф Шольц сказав, що уряд не має вважатися винним за ситуацію, тому що відповідальність за масштабне шахрайство у компанії - не його сфера відповідальності.

Він також назвав "абсурдними вигадками" припущення про те, що німецькі регуляторні органи могли "прикривати" компанію, коли там вже почалися проблеми.

Ангела Меркель просувала Wirecard під час поїздки до Китаю у вересні 2019 року, але на той час їй не було відомо про якісь сумнівні процеси в компанії, зазначив речник.

Фінансова компанія Wirecard, яка була однією з найбільших у Німеччині та входила до DAX index, у червні 2020 року визнала, що 1,9 млрд євро її активів можливо і не існують. Це призвело до обвалу акцій, банкрутства та арешту колишніх топ-менеджерів.

У ширшому контексті, це кинуло тінь на ефективність органів фінансового нагляду у Німеччині, та чому аудитор компанії не помітив проблем раніше.

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