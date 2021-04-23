Меркель выступит с объяснениями в парламенте по поводу дела Wirecard

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу выступит перед расследовательным комитетом парламента, выясняющим обстоятельства краха немецкой финансовой компании Wirecard.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

22 апреля министр финансов Олаф Шольц сказал, что правительство не должно считаться виновным за ситуацию, так как вопрос масштабного мошенничества в компании - не его сфера ответственности.

Он также назвал "абсурдными выдумками" предположения о том, что немецкие регулирующие органы могли "прикрывать" компанию, когда там уже начались проблемы.

Ангела Меркель продвигала Wirecard во время поездки в Китай в сентябре 2019 года, но на тот момент ей не было известно о каких-то сомнительных процессах в компании, пояснил спикер.

Финансовая компания Wirecard, которая была одной из крупнейших в Германии и входила в DAX index, в июне 2020 признала, что 1,9 млрд евро ее активов возможно и не существуют. Это привело к обвалу акций, банкротству и аресту бывших топ-менеджеров.

В более широком контексте, это бросило тень на эффективность органов финансового надзора в Германии, и подняло вопросы о том, почему аудитор компании не заметил проблем раньше.

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