Прем’єр Франції заявив про спадання весняної хвилі епідемії та анонсував послаблення

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу у Франції йде на спад та що з початку травня можливі перші послаблення жорсткого карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

За словами Кастекса, поширення вірусу останні 10 днів знижується і ситуація вказує на те, що локдаун можна послабити. Він підтвердив, що з понеділка, 26 квітня, зможуть відкритися школи, а з 3 травня планують скасувати обмеження на вихід з дому не далі ніж за 10 км.

Водночас, за його словами, про скасування комендантської години поки не йдеться.

Тим часом кількість "важких" хворих залишається високою. На 22 квітня у реанімаціях перебували 5981 пацієнтів з коронавірусом, що є другим найбільшим показником за 2021 рік.

Принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу щеплені вже понад 13 млн людей. За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Верана, з суботи Франція почне використовувати вакцину Johnson & Johnson, але з обмеженням - тільки для людей віком від 55 років.

Також з суботи набуде чинності вимога про 10-денну самоізоляцію для людей, що прибувають з Аргентини, Бразилії, Чилі, Індії та Південної Африки. Їм необхідно буде повідомити адресу, за якою вони відбувають карантин, і буде дозволено виходити з дому між 10 і 12 годинами ранку. За порушення правил загрожує штраф у розмірі до 1500 євро.

Нагадаємо, Франція оголосила третій локдаун 31 березня. Відтоді заходи, які діяли у 19 регіонах з найгіршою ситуацією ще з початку весни, поширилися на всю територію країни.

Обмеження передбачають закриття шкіл, несуттєвих підприємств, обмеження на прогулянки - в межах 10 км від домівки, заборону на поїздки в інші частини країни без поважних причин і комендантську годину з 19:00. Ресторани в країні безперервно закриті ще з 30 жовтня.