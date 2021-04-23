Премьер Франции заявил о спаде весенней волны эпидемии и анонсировал послабления

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что третья волна эпидемии коронавируса во Франции идет на спад и что с начала мая возможны первые послабления строгого карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

По словам Кастекса, распространение вируса последние 10 дней снижается и ситуация указывает на то, что локдаун можно ослабить. Он подтвердил, что с понедельника, 26 апреля, смогут открыться школы, а с 3 мая планируют отменить ограничения на выход из дома не далее чем в 10 км.

Однако, по его словам, об отмене комендантского часа речь пока не идет.

Между тем количество тяжелых больных остается высоким. На 22 апреля в реанимации находились 5981 пациент с коронавируса, что является вторым наибольшим показателем за 2021.

По крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса привиты уже более 13 млн человек. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, с субботы Франция начнет использовать вакцину Johnson & Johnson, но с ограничением - только для людей в возрасте от 55 лет.

Также с субботы вступит в силу требование о 10-дневную самоизоляцию для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили, Индии и Южной Африки. Им необходимо будет сообщить адрес, по которому они отбывают карантин, и будет разрешено выходить из дома между 10 и 12:00 утра. За нарушение правил грозит штраф в размере до 1500 евро.

Напомним, Франция объявила третий локдаун 31 марта. С тех пор меры, которые действовали в 19 регионах с наихудшей ситуацией еще с начала весны, распространились на всю территорию страны.

Ограничения предусматривают закрытие школ, несущественных предприятий, ограничения на прогулки - в пределах 10 км от дома, запрет на поездки в другие части страны без уважительных причин и комендантский час с 19:00. Рестораны в стране непрерывно закрыты еще с 30 октября.