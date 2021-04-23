У Греції тонни канабісу вартістю 33 млн євро виявили в обладнанні для виробництва кексів

Влада Греції вилучила понад чотири тонни канабісу, який був захований у партії промислових машин для виготовлення кексів, що прямувала з Лівану в Словаччину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Управління по боротьбі з фінансовими злочинами Греції повідомило в своїй заяві в четвер, що наркотики були виявлені в транспортному контейнері в головному порту країни місті Пірей - після інформації, отриманої від Управління по боротьбі з наркотиками США.

Контейнер, в якому за офіційною інформацією перевозили три промислових пристрої для виготовлення кексів, прибув морем в Пірей 14 квітня. Він повинен був бути доставлений залізницею 20 квітня в столиці Словаччини Братиславу через Північну Македонію, Сербію і Угорщину.

За інформацією Управління по боротьбі з наркотиками, влада Греції провела рейд 16 квітня. У прихованому відсіку, вбудованому в металевий резервуар, було виявлено в цілому більше ніж 4,3 тонни обробленого канабісу. Його вартість оцінюється приблизно в 33 мільйони євро.

Влада Греції заявила, що отримала допомогу у цій справі від агентства по боротьбі з наркотиками Саудівської Аравії.