В Греции тонны каннабиса стоимостью 33 млн евро обнаружили в оборудовании для производства кексов

Власти Греции изъяли более четырех тонн каннабиса, который был спрятан в партии промышленных машин для изготовления кексов, следовавшей из Ливана в Словакию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Греции сообщило в своем заявлении в четверг, что наркотики были обнаружены в транспортном контейнере в главном порту страны городе Пирей - после информации, полученной от Управления по борьбе с наркотиками США.

Контейнер, в котором по официальной информации перевозили три промышленных устройства для изготовления кексов, прибыл морем в Пирей 14 апреля. Он должен был быть доставлен по железной дороге 20 апреля в столицу Словакии Братиславу через Северную Македонию, Сербию и Венгрию.

По информации Управления по борьбе с наркотиками, власти Греции провели рейд 16 апреля. В скрытом отсеке, встроенном в металлический резервуар, было обнаружено в общей сложности более чем 4,3 тонны обработанного каннабиса. Его стоимость оценивается примерно в 33 миллиона евро.

Власти Греции заявили, что получили помощь в этом деле от агентства по борьбе с наркотиками Саудовской Аравии.