Німеччина закликала Сербію та Косово до нормалізації відносин

Німеччина закликала Сербію і Косово активізувати зусилля в переговорах про нормалізацію їхніх відносин.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на після зустрічі з президентом Сербії Александром Вучич в Белграді в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Настав час продовжити процес нормалізації і домогтися результатів", - сказав Маас.

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"Важливо не вести цей діалог тільки заради діалогу, повинні бути результати. Німеччина готова допомогти в цьому", - додав міністр закордонних справ.

Белград втратив контроль над Косовом, колишньою південною провінцією Сербії в 1999 році, коли кампанія бомбардувань НАТО змусила його зупинити війну проти албанців.

"Сербія не шукає причин для відмови від компромісу (з Косовом), вона вважає, що заморожений конфлікт - не найкраще рішення, тому що хтось завжди може розморозити його", - прокоментував Александр Вучич.

Він сказав, що поліпшення відносин з Албанією також необхідне для безпечного майбутнього, "тому що безсумнівно, серби і албанці будуть двома найбільшими країнами (в регіоні) протягом наступних 100 років".

В середині квітня президент США Джо Байден закликав Сербію і Косово до нормалізації відносин і взаємного визнання.

Байден нагадав, що нормалізація відносин з Сербією необхідна Косову для реалізації свого потенціалу і повної інтеграції в євроатлантичні інститути.