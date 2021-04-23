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Германия призвала Сербию и Косово к нормализации отношений

Пятница, 23 апреля 2021, 13:45

Германия призвала Сербию и Косово активизировать усилия в переговорах о нормализации их отношений.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Настало время продолжить процесс нормализации и добиться результатов", - сказал Маас.

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"Важно не вести этот диалог только ради диалога, должны быть результаты. Германия готова помочь в этом", - добавил министр иностранных дел.

Белград утратил контроль над Косовом, бывшей южной провинцией Сербии, в 1999 году, когда кампания бомбардировок НАТО заставила его остановить войну против албанцев.

"Сербия не ищет причин для отказа от компромисса (с Косовом), она считает, что замороженный конфликт - не лучшее решение, потому что кто-то всегда может разморозить его", - прокомментировал Александар Вучич.

Он сказал, что улучшение отношений с Албанией также необходимо для безопасного будущего, "потому что несомненно, сербы и албанцы будут двумя крупнейшими странами (в регионе) в течение следующих 100 лет".

В середине апреля президент США Джо Байден призвал Сербию и Косово к нормализации отношений и взаимного признания.

Байден напомнил, что нормализация отношений с Сербией необходима Косову для реализации своего потенциала и полной интеграции в евроатлантические институты.

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Германия Косово Сербия
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