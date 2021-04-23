Уряд Греції запропонував імунітет від переслідування всім залученим до боротьби з COVID-19

Уряд Греції запропонував імунітет всім, хто займається і приймає рішення, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з поправкою до законопроєкту, члени конкретних комітетів по COVID-19 "не несуть відповідальності, не переслідуються і не залучаються до відповідальності за висловлені ними думки або голоси, які вони подали при виконанні своїх обов'язків".

Поправка викликала критику з боку основної опозиційної партії "СИРІЗА", оскільки вона розширює імунітет не тільки на епідеміологів, а й на тих, хто обіймає політичні посади, наприклад, генеральних секретарів міністерств.

Зокрема, Національний комітет захисту громадського здоров'я від COVID-19 складається з генеральних секретарів міністерств, які недавно вирішили заборонити протести.

У своїй заяві "СИРІЗА" звинуватила прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса в спробі покласти провину на технократів за помилки у боротьбі з коронавірусом.

"Ця поправка має на увазі провину, що всім, хто брав участь в цих комітетах, є що приховувати", - сказав депутат "СИРІЗА" Янніс Рагкусіс.

Нагадаємо, Греція має намір на початку травня відновити роботу ресторанів.

Греція, яка відносно добре впоралася з першою хвилею пандемії, була змушена посилити обмеження в кінці минулого року, особливо складною була ситуація у районі Афін та в Салоніках.

Як повідомлялося, Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.